I carabinieri nelle scuole Trovati 3 grammi di hashish

I carabinieri hanno effettuato un controllo nelle scuole superiori di Faenza e hanno trovato tre grammi di hashish nelle aree scolastiche. L’intervento si è svolto nei giorni scorsi, con l’obiettivo di fermare lo spaccio e l’uso di droga tra i giovani. Nessuno è stato denunciato, ma l’operazione dimostra come le forze dell’ordine continuino a vigilare sui problemi che coinvolgono i ragazzi.

Tre grammi di hashish rinvenuti nelle aree scolastiche del Faentino. È successo nei giorni scorsi durante un'attività di controllo dei carabinieri che si è concentrata sugli istituti superiori del territorio faentino, per prevenire e contrastare lo spaccio e l'utilizzo delle sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Accanto ai militari della compagnia di Faenza erano presenti i colleghi dei nucleo Cinofili di Bologna. La vasta attività di controlli straordinari ha visto visto i carabinieri impegnati in diversi istituti scolastici di tutto il territorio faentino e anche nelle fermate degli autobus più vicine, nonché nella stazione ferroviaria, dal momento che è frequentata ogni mattina da moltissimi studenti diretti alle scuole superiori.

