Ricerca medica | oltre 1 miliardo per sconfiggere tumori e malattie rare

Il governo ha annunciato che investirà oltre un miliardo di euro nella ricerca medica, con l’obiettivo di combattere tumori e malattie rare. La somma sarà destinata a finanziare studi e sviluppi di nuovi protocolli terapeutici. La notizia arriva attraverso una comunicazione ufficiale del presidente del consiglio. Nessuna dettaglio è stato fornito sui progetti specifici o sui tempi di realizzazione.

Giorgia Meloni ha comunicato l’impiego di risorse superiori a un miliardo di euro per sostenere la ricerca medica e lo sviluppo di protocolli terapeutici innovativi. La comunicazione, contenuta in una lettera inviata alla struttura per celebrare il suo trentesimo anniversario, evidenzia come tali fondi, derivanti sia da programmi europei che da stanziamenti nazionali, siano destinati a progetti che spaziano dalla fase conclusiva a quella di completamento, mirando al potenziamento del sistema sanitario e alla qualità delle prestazioni offerte. L’impatto dei fondi Pnrr sulla medicina di precisione e le malattie rare. Il cuore degli investimenti si concentra sull’utilizzo dei capitali del Pnrr, che hanno permesso di finanziare oltre 500 iniziative scientifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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