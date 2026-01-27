Specializzato in matrimoni un ristorante ravennate riceve il prestigioso Wedding Award 2026

Il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia ha ottenuto il Wedding Award 2026 di matrimonio.com, riconoscimento di rilievo nel settore dei servizi per matrimoni in Italia. La premiazione conferma la qualità e l’esperienza offerta per celebrare occasioni speciali con professionalità e cura.

Il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia ha ricevuto il Wedding Awards 2026 di matrimonio.com, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama dei servizi per matrimoni in Italia. Il premio viene assegnato annualmente alle aziende più apprezzate sulla piattaforma ed è basato esclusivamente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Fosso Ghiaia Giovanna Terzi Bosatelli vince il prestigioso premio Standout woman award 2026 Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente di Polifin e consigliere di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026. Wedding Award 2026, anche Porto Empedocle tra le eccellenze: vince la Festalunga Band Porto Empedocle si conferma una destinazione di eccellenza nel settore wedding, con la Festalunga Band che ha ottenuto il Wedding Award 2026 per il secondo anno consecutivo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fosso Ghiaia Argomenti discussi: Gallery Collection, partecipazioni di matrimonio che diventano opere d’arte: l’idea di PopTheQuestion che supporta gli artisti e fa...; Marina Capolli, l’artista dei fiori di Manduria conquista ancora l’Italia. Cecilia Conti, wedding planner: «Organizzo matrimoni anche solo simbolici»RIETI - Tutti i segreti per organizzare un matrimonio che sia indimenticabile. Cecilia Conti è una wedding planner reatina di 33 anni, specializzata in matrimoni nella zona della ... ilmessaggero.it Siamo onorati di dirvi che Torre in Pietra - Il Castello ha vinto i Wedding Awards 2026, il riconoscimento più grande nel settore nuziale assegnato ai fornitori di Matrimonio.com, gli sposi che hanno organizzato i loro eventi con noi ci hanno segnalato co - facebook.com facebook Villa Sonnino Vince il Wedding Award 2026 di Matrimonio.com Primi assoluti in Provincia di Pisa come Rating e numero di Recensioni #villasonnino #sanminiato #tuscany #wedding #matrimoni #matrimonio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.