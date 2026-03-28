Usa Angelo Crespi riceve il 2025 Fiac Excellency Award

La Foundation for Italian Art and Culture (Fiac) ha assegnato il “2025 Fiac Excellency Award” a Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera. La premiazione riconosce il suo lavoro nella promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo artistico. Crespi ha ricevuto il riconoscimento durante un evento dedicato alla cultura italiana all’estero.

La Foundation for Italian Art and Culture (Fiac) ha conferito al Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi, il “2025 Fiac Excellency Award” per il suo impegno nella promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cena di gala tenutasi il 26 marzo 2026 presso il Racquet and Tennis Club di New York (370 Park Avenue), alla presenza del Chairman della FIAC Daniele D. Bodini e del Presidente Alain Elkann. Il premio riconosce il lavoro svolto da Crespi alla guida di Brera, dove negli ultimi due anni ha inaugurato Palazzo Citterio — nuovo spazio dedicato all’arte moderna e... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Specializzato in matrimoni, un ristorante ravennate riceve il prestigioso "Wedding Award 2026"Il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia ha ricevuto il Wedding Awards 2026 di matrimonio. Ad Adriano Madonna il MedLIFE Award 2025 per l’ambienteÈ stato il riconoscimento al professor Adriano Madonna, premiato con il MedLIFE Award 2025 – sezione ambiente, uno dei momenti centrali della seconda... Tutti gli aggiornamenti su Angelo Crespi Angelo Crespi: chi è il manager umanistico, nuovo direttore della Pinacoteca di BreraLo ha scelto venerdì scorso il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano (qui tutte le nomine). Sostituirà James Bradburne. Angelo Crespi, classe 1968, nato a Busto Arsizio, è un docente ... exibart.com Angelo Crespi nuovo direttore della Grande Brera: la scelta del ministro Sangiuliano per il dopo BradburneDa un museo di qualità, ma non proprio di prima fila, a uno dei simboli dell’arte milanese più noti nel mondo. Arriva dal MaGa di Gallarate — che ha fondato nel 2010 — il nuovo direttore artistico ... milano.repubblica.it