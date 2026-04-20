Ricerca di lavoro | avviato un laboratorio pratico dal centro per l’impiego

Il centro per l’impiego di Pescara ha avviato un laboratorio pratico dedicato alla ricerca di lavoro. L’obiettivo è aiutare le persone a migliorare le proprie possibilità di trovare occupazione attraverso attività mirate e formazione pratica. Il laboratorio si rivolge a chi è in cerca di un’occupazione e si propone di fornire strumenti utili per affrontare meglio il mercato del lavoro.

Il centro per l’impiego di Pescara ha avviato un laboratorio pratico per cercare e, soprattutto, trovare più facilmente lavoro.Chi ha difficoltà a scrivere un curriculum vitae, chi vuole colpire subito e conquistare l’attenzione, imparare a navigare tra le offerte del web e dei social senza.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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