Il Centro per l' impiego di Ortona ricerca 3 addetti commerciali

Il Centro per l'impiego di Ortona cerca tre addetti commerciali per un'azienda locale. I nuovi assunti si occuperanno di promuovere i servizi di certificazione del prodotto e di sistema alle aziende su tutto il territorio nazionale. Inoltre, dovranno sviluppare e gestire il portafoglio clienti, entrando in contatto diretto con le imprese interessate. La ricerca è rivolta a persone con esperienza nel settore commerciale o che vogliono mettersi in gioco in un ruolo dinamico.

Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di azienda locale, 3 addetti commerciali. L’attività da svolgere è promuovere i servizi di certificazione del prodotto e di sistema presso aziende target localizzate sul territorio nazionale; sviluppare e gestire il portafoglio clienti e gestire la logistica in eventi fieristici e accoglienza visitatori. Si richiedono il diploma di scuola secondaria superiore e una buona conoscenza del pacchetto Office; è preferibile anche una buona conoscenza della lingua tedesca e sufficiente della lingua inglese. Automunito. Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di tirocinio a tempo pieno (40 ore settimanali).🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Ortona Impiegati

Il Centro per l'impiego di Ortona ha aperto diverse candidature per aziende locali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ortona Impiegati

Argomenti discussi: Riapertura al pubblico sede Centro per l'impiego di Trescore Balneario; L’assessore Consoli visita i Centri per l’Impiego di Ancona: investimenti Pnrr e servizi al centro delle politiche attive del lavoro; In Brianza apre un nuovo centro per l'impiego; Lungomare del Sole, nuovo Centro per l’impiego, telecamere e viabilità più sicura: così ripartono i quartieri Fontanelle, Abissinia e Villa Alta.

Centro Direzionale, 80 milioni per rivoluzionare tuttoSi tratta di un intervento complesso e articolato, inserito in una più ampia variante al Piano regolatore generale ... ilfattovesuviano.it

Chiude il Centro per l’Impiego a Scampia, trasferito per lavori al centro di Napoli: rivolta del quartiereChiude per 6 mesi il Centro per l'Impiego di Scampia, frequentato da migliaia di disoccupati, precari e percettori di reddito. Trasferito per lavori in via Pietro Raimondi, nel quartiere San Carlo all ... fanpage.it

Offerte di lavoro e tirocinio della settimana dal Centro per l'impiego di Castelfiorentino Per Candidarsi cliccare su https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml oppure contattare CENTRO IMPIEGO DI CASTELFIORENT facebook