Riccione ricorda Angelo Bergamonti | una commemorazione intensa tra memoria e passione

Domenica 19 aprile si è svolta sul lungomare della Repubblica a Riccione una cerimonia in ricordo di Angelo Bergamonti, svoltasi nel luogo esatto in cui il pilota perse la vita il 4 aprile 1971 durante una gara. La commemorazione ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cui familiari, amici e appassionati, che si sono riuniti nella spiaggia 68 per rendere omaggio alla memoria del motociclista. L’evento ha avuto un tono di forte partecipazione emotiva.

Un momento particolarmente sentito e partecipato ha accompagnato la commemorazione di Angelo Bergamonti, svoltasi domenica, 19 aprile, sul lungomare della Repubblica, all’altezza della spiaggia 68, nel punto in cui il pilota gussolese perse la vita il 4 aprile 1971, durante una gara della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riccione ricorda Bergamonti: 55 anni dopo, il mito che cambiò le corseDomenica 19 aprile, alle ore 11, il lungomare di Riccione si trasformerà nel palcoscenico di un ricordo che attraversa i decenni. Riccione ricorda Norma Cossetto e le vittime delle foibe: un impegno per la memoria e contro l’intolleranza.Riccione ha commemorato il Giorno del Ricordo, onorando le vittime delle foibe e l'esodo dei connazionali dall'Istria, Fiume e Dalmazia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A 55 anni dalla tragica scomparsa Riccione ricorda Il pilota Bergamonti; Bergamonti, il pilota che segnò un’epoca: a 55 anni dalla tragedia il ricordo sul lungomare; Riccione ricorda Angelo Bergamonti: domenica 19 aprile la cerimonia sul Lungomare della Repubblica; Riccione ricorda Bergamonti | 55 anni dopo il mito che cambiò le corse. Riccione ricorda Angelo Bergamonti: domenica la cerimonia sul Lungomare della RepubblicaRiccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più noti ... chiamamicitta.it Perse la vita durante una gara a Riccione: la Perla Verde ricorda Angelo BergamontiRiccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più noti negli anni ’60, scomparso tragicamente il 4 ap ... altarimini.it Riccione ricorda Angelo Bergamonti: domenica 19 aprile la cerimonia sul Lungomare della Repubblica - facebook.com facebook