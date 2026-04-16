Riccione ricorda Bergamonti | 55 anni dopo il mito che cambiò le corse

Domenica 19 aprile alle 11, il lungomare di Riccione sarà teatro di un evento dedicato a Bergamonti, figura che ha segnato un’epoca nelle corse automobilistiche. A distanza di 55 anni dalla sua morte, il luogo ospiterà un momento commemorativo per ricordare il pilota e la sua influenza sul mondo delle competizioni. La cerimonia si svolgerà in un contesto pubblico, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati.

Domenica 19 aprile, alle ore 11, il lungomare di Riccione si trasformerà nel palcoscenico di un ricordo che attraversa i decenni. Proprio presso la spiaggia 68, dove il destino interruppe bruscamente la carriera di uno dei più grandi talenti del motociclismo italiano, si terrà la cerimonia per il cinquantacinquesimo anniversario della scomparsa di Angelo Bergamonti. L’appuntamento, voluto dall’amministrazione comunale insieme al Moto Club Arcione e al Moto Club A. Bergamonti di Gussola, mira a onorare la memoria del pilota nato il 18 marzo 1939, figura centrale di un’epoca d’oro per le due ruote. Il tragico pomeriggio di pioggia che cambiò il motociclismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione ricorda Bergamonti: 55 anni dopo, il mito che cambiò le corse Notizie correlate Bergamonti, il pilota che segnò un’epoca: a 55 anni dalla tragedia il ricordo sul lungomareRiccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più... Leggi anche: Dopo 55 anni chiude la Pasticceria Presolana: “Non è il lavoro che manca, ho provato invano a vendere” Contenuti e approfondimenti Riccione ricorda Angelo Bergamonti: domenica la cerimonia sul Lungomare della RepubblicaRiccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più noti ... chiamamicitta.it Perse la vita durante una gara a Riccione: la Perla Verde ricorda Angelo BergamontiRiccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più noti negli anni ’60, scomparso tragicamente il 4 ap ... altarimini.it