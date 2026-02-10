Riccione ricorda Norma Cossetto e le vittime delle foibe | un impegno per la memoria e contro l’intolleranza

Riccione ha ricordato Norma Cossetto e le vittime delle foibe con una cerimonia semplice e toccante. La città ha voluto mantenere vivo il ricordo, onorando chi ha subito violenze e sofferenze durante quegli anni. Molti cittadini si sono ritrovati in piazza per ascoltare i discorsi e deporre fiori, dimostrando vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. La commemorazione si è concentrata sul rispetto e sulla memoria, evitando retorica e lasciando spazio alla concretezza.

Riccione ha commemorato il Giorno del Ricordo, onorando le vittime delle foibe e l'esodo dei connazionali dall'Istria, Fiume e Dalmazia. La cerimonia, tenutasi martedì 10 febbraio 2026, si è svolta nel giardino dedicato a Norma Cossetto, un luogo divenuto simbolo della memoria cittadina. L'evento ha visto la partecipazione della sindaca Daniela Angelini e delle autorità locali, che hanno deposto una corona d'alloro in segno di rispetto e ricordo. Il Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare una delle pagine più oscure della storia italiana, è stato celebrato con un profondo senso di raccoglimento a Riccione.

