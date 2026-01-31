Tiro a volo Italia-Oman | doppio oro e doppio argento nei Mixed Team per gli Azzurri

La gara di tiro a volo tra Italia e Oman a Muscat si è conclusa con ottimi risultati per gli italiani. Gli Azzurri hanno portato a casa due medaglie d’oro e due d’argento nei Mixed Team, confermando così il loro talento e la loro concentrazione. La competizione si è mostrata combattuta, ma alla fine la squadra italiana ha dimostrato di essere in forma.

La Friendship Competition Italia-Oman di tiro a volo di Muscat si è chiusa con un bilancio estremamente positivo per la delegazione italiana. Nel programma dedicato alle gare Mixed-Team gli azzitti hanno messo in mostra di alto livello in entrambe le discipline di gara, Trap e Skeet, ottenendo due medaglie d'oro e due d'argento. Nella specialità di Trap l'Italia ha fatto doppietta sul gradino più alto del podio, confermando il valore assoluto della propria scuola tecnica.

