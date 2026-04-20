Ribaltone sulla panchina del Foggia | via Pazienza torna Barilari

Nella squadra di calcio di Foggia cambia l'allenatore: il tecnico Pazienza è stato sollevato dall’incarico e al suo posto torna l’allenatore Barilari. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando un cambio di guida tecnica dopo alcune ore di attesa. La scelta di sostituire Pazienza con Barilari segna un nuovo capitolo per il club, che ha ufficializzato il ritorno dell’allenatore.

Ribaltone sulla panchina del Calcio Foggia 1920: via Pazienza, torna mister Barilari. La notizia era già nell'aria da alcune ore, ma ora è ufficiale. Il Club rossonero ha comunicato di aver sollevato Michele Pazienza dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra. Contestualmente, sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Foggia, Pazienza esonerato. Torna BarilariIl Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver affidato nuovamente la guida...

Leggi anche: Via Barilari, il Foggia cambia ancora: panchina alla coppia Cangelosi-Bucaro. E torna anche Pavone

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ex Cosenza, a Catania altro ribaltone in panchina: via Viali, torna Toscano · CosenzaChannel.it; Ribaltone Catania, Toscano torna in panchina, oggi primo allenamento; Ribaltone Inzaghi, addio Al-Hilal e doppia opzione per la panchina: tradimento a un passo; Ribaltone Simone Inzaghi, smentite le voci sul suo futuro | L’allenatore ha già deciso.

Ribaltone sulla panchina del Foggia: via Pazienza, torna BarilariRibaltone sulla panchina del Calcio Foggia 1920: via Pazienza, torna mister Barilari. La notizia era già nell'aria da alcune ore, ma ora è ufficiale. Il Club rossonero ha comunicato di aver sollevato ... foggiatoday.it

Ex Cosenza, a Catania altro ribaltone in panchina: via Viali, torna ToscanoIl club etneo ha ufficializzato l’esonero di William Viali e il nuovo affidamento della prima squadra a Domenico Toscano. Il Catania è reduce da due ko di fila ... cosenzachannel.it

Clamoroso a Foggia: arriva il ribaltone https://tinyurl.com/3u7m9zpa facebook

Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com