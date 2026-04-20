Foggia Pazienza esonerato Torna Barilari

Il Calcio Foggia 1920 ha annunciato l'esonero di Pazienza e il ritorno di Barilari come allenatore della prima squadra. La società ha comunicato ufficialmente la decisione all’Amministrazione giudiziaria, rispettando le procedure previste dalla legge. La scelta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti. La squadra tornerà sotto la guida di Barilari a partire dalla prossima partita.

Il Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della Prima Squadra a Enrico Barilari.Il tecnico sarà affiancato dal preparatore atletico Renzo Ricci e dall’allenatore in seconda Dino Bitetto.Al mister Enrico Barilari e al suo staff il Club rivolge un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere l’obiettivo della permanenza in categoria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, Pazienza esonerato. Torna Barilari Notizie correlate Leggi anche: Foggia, esonerato il tecnico Barilari. In arrivo Cangelosi Leggi anche: Via Barilari, il Foggia cambia ancora: panchina alla coppia Cangelosi-Bucaro. E torna anche Pavone Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Serie C 2025/2026, tutte le panchine: Catania, torna Mimmo Toscano. Ribaltone sulla panchina del Foggia: via Pazienza, torna BarilariRibaltone sulla panchina del Calcio Foggia 1920: via Pazienza, torna mister Barilari. La notizia era già nell'aria da alcune ore, ma ora è ufficiale. Il Club rossonero ha comunicato di aver sollevato ... foggiatoday.it Foggia calcio, esonerato il tecnico Michele Pazienza: in panchina torna Enrico BarilariDomani il primo allenamento di Barilari. Richiamati anche l’allenatore in seconda Dino Bitetto e il preparatore atletico Renzo Ricci Il Foggia Calcio ha esonerato il tecnico Michele Pazienza. In ... lagazzettadelmezzogiorno.it