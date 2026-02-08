Via Barilari il Foggia cambia ancora | panchina alla coppia Cangelosi-Bucaro E torna anche Pavone

Il Foggia cambia ancora allenatore dopo la sconfitta a Caserta. La società ha deciso di affidare la squadra alla coppia formata da Cangelosi e Bucaro, in attesa di miglioramenti. Intanto, torna anche Pavone, che prova a dare una scossa alla squadra in crisi. La decisione arriva dopo una partita difficile, in cui i rossoneri hanno subito un’altra sconfitta e continuano a cercare la svolta.

La decisione è giunta al termine della sfida persa malamente a Caserta. Contro una squadra in gravi difficoltà, reduce da tre sconfitte di fila e con l’organico falcidiato dagli infortuni, il Foggia non è riuscito a invertire il trend lontano dallo Zaccheria, rimediando il terzo k.o. consecutivo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Barilari punta alla continuità: a Latina si avvicina l'esame di maturità per il Foggia, in un contesto di ripresa dopo la vittoria contro Giugliano.

Barilari si prepara per l'esame di maturità con il Latina, cercando conferme dopo il match contro il Giugliano.

