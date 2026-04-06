Le oasi a Bergamo Marenzi riapre Lavori al Turani e nei quartieri

A Bergamo, le aree verdi stanno tornando fruibili dopo i lavori di ristrutturazione. Il parco del centro riaprirà dopo Pasqua, mentre a Sant’Agostino si sta completando l’ultimo lotto di interventi. Sono stati avviati anche i lavori nei quartieri, tra cui Redona, dove il cantiere è iniziato senza provocare interruzioni delle attività nello spazio. Gli interventi riguardano principalmente le oasi verdi della città.

AREE VERDI. Il parco del centro tornerà fruibile dopo Pasqua. Ultimo lotto a Sant’Agostino, avvio del cantiere a Redona ma lo spazio non chiuderà. Gli operai al lavoro non sono solo quelli impegnati nelle grandi opere, ma anche quelli, più nell’ombra, presenti sui cantieri per la riqualificazione di molti parchi cittadini. Si lavora con intensità per rimettere a nuovo e riaprire prima possibile un gran numero di giardini pubblici, in modo da renderli fruibili con la bella stagione, oasi di verde in città. Il primo a riaprire, in ordine temporale, sarà il parco Marenzi, in via Frizzoni. Dopo Pasqua, informa l’amministrazione, sarà di nuovo accessibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le oasi a Bergamo, Marenzi riapre. Lavori al Turani e nei quartieri Laboratori e passeggiate al via. Riapre l’oasi di San GherardoLa primavera porta con sé non solo nuove proposte, ma anche importanti occasioni per riscoprire insieme il proprio rapporto con la natura. Visite guidate alla scoperta della natura, l’Oasi riapre le porteLa pausa natalizia è finita, tutto pronto per la riapertura dei cancelli all’Oasi naturalistica della Martesana di Pozzuolo, primo appuntamento il 18... Argomenti più discussi: Le oasi a Bergamo, Marenzi riapre. Lavori al Turani e nei quartieri; Romano di Lombardia, sarà Enpa Bergamo a gestire l’Oasi Felina; Enpa Bergamo gestirà l'oasi felina di Romano di Lombardia: in arrivo un intervento di riqualificazione; De Ketelaere si prende l'Atalanta: Gioco molto meglio di un anno fa, Bergamo è la mia oasi felice. Le oasi a Bergamo, Marenzi riapre. Lavori al Turani e nei quartieriIl parco del centro tornerà fruibile dopo Pasqua. Ultimo lotto a Sant’Agostino, avvio del cantiere a Redona ma lo spazio non chiuderà. ecodibergamo.it n tre anni, a Bergamo 106 chiamate. Il 95% non è grave. «Ma non è da sottovalutare, può avere complicazioni». facebook Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto Facchinetti x.com