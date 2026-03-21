Il sindaco ha partecipato alla cerimonia di riapertura del cimitero delle Fontanelle, un sito storico situato a Napoli. Dopo i lavori di restauro, il cimitero è stato riaperto al pubblico, consentendo nuovamente l'accesso ai visitatori. La cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e di cittadini interessati a questo luogo simbolico. La struttura, chiusa da tempo, ora torna a essere aperta per visite e commemorazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli si prepara a riaprire uno dei suoi luoghi più emblematici: il Cimitero delle Fontanelle. Dopo un lungo periodo di lavori durati due anni, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che il sito, situato nel rione Sanità, sarà accessibile al pubblico. Questa riapertura non solo segna un passo importante nella valorizzazione del patrimonio culturale della città, ma rappresenta anche un’opportunità per i residenti del quartiere. Il sindaco Manfredi ha effettuato un sopralluogo per monitorare i progressi dei lavori e ha espresso soddisfazione per il lavoro compiuto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Riapertura del cimitero delle Fontanelle: Manfredi celebra un luogo unico e speciale.

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