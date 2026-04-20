Riaperto il bar del parco delle Caprette | gli arredi sono realizzati dai detenuti SemiLiberi

Il bar del Parco delle Caprette è stato recentemente riaperto e presenta un nuovo arredamento realizzato dai detenuti coinvolti nel progetto “SemiLiberi”. Questa iniziativa è stata portata avanti dalla cooperativa sociale L’Ovile, che ha curato la lavorazione dei mobili e degli arredi. La gestione del locale è stata affidata alla Cooperativa Reggiana Educatori, che si occuperà dell’attività all’interno del parco.

E’ nato dal lavoro dei detenuti del progetto “ SemiLiberi ”, gestito dalla cooperativa sociale L’Ovile, il nuovo arredamento del bar del Parco delle Caprette, che è stato riaperto e la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa Reggiana Educatori. I lavori sono partiti a inizio anno e hanno portato alla creazione di un ambiente completamente rinnovato, con arredi appositamente studiati per assicurare – spiega il coordinatore di SemiLiberi, Massimo Caobelli – "una qualità che include non solo i materiali ma, soprattutto, il valore dell’accoglienza che questo spazio può esprimere". La Cooperativa Reggiana Educatori ha anche scelto di affiancare alla funzione di bar anche un progetto più ampio, con attività rivolte alla comunità e prodotti a chilometro zero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riaperto il bar del parco delle Caprette: gli arredi sono realizzati dai detenuti SemiLiberi Notizie correlate Sgozzate 4 caprette nel parco vicino all’Arci di San Lazzaro: “Uccise dai lupi, immagini choc”Bologna, 23 marzo 2026 – Immagini scioccanti quelle che si sono trovati davanti, ieri mattina, al loro arrivo in sede, i responsabili dell'Arci di... Choc al parco delle Caprette: Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottinaReggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Parco della Pace ancora senza bar e per Campo Marzo ipotesi chiosco retrò; Tutti i nuovi ristoranti da provare a Milano; Le ultime news sulla piccola Atlantide alle porte di Milano; Orrore a La Spezia: uccide un gatto e lo cucina nel parco. Fermato un nigeriano. Chiuso il bar dell’Isola Borromeo: Presto arriverà un nuovo bandoIl parco Isola Borromeo torna al centro dell’attenzione a causa di una complessa vicenda che ha portato alla ... msn.com Calcio: il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal, tutto riaperto in Premier. Guardiola a -3 con un partita in meno, Haaland decide dopo un errore di Donnarumma. #ANSA https://ow.ly/OkpB50YMkkM - facebook.com facebook Oggi sono tornato al Castello Utveggio, riaperto da mesi dopo tanto tempo. Ho incontrato i palermitani (e non solo) che lo visitano e ho condiviso con loro un momento semplice, fatto di sorrisi e parole e questa foto insieme. #Palermo #Sicilia x.com