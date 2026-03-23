Bologna, 23 marzo 2026 – Immagini scioccant i quelle che si sono trovati davanti, ieri mattina, al loro arrivo in sede, i responsabili dell'Arci di San Lazzaro in via Bellaria. Immagini scioccanti. Nella notte, nella quiete dell'area verde soprannominata parco delle Caprette, in cui si trova l'Arci, alcuni lupi, forse un branco ha attaccato e dilaniato quattro caprette nel cortile dello stabile. Stando a quanto si apprende, e a quanto ricostruito anche dal presidente del circolo, Matteo Cioni, i predatori avrebbero saltato il recinto metallico, all'interno del quale si trovavano le capre, e le avrebbe aggredite e, poi, divorate. Le caprette uccise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sgozzate 4 caprette nel parco vicino all’Arci di San Lazzaro: “Uccise dai lupi, immagini choc”

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