Via alla prima Borsa del turismo extralberghiero | 17 operatori esteri a Brindisi

I primi operatori stranieri sono arrivati a Brindisi per partecipare alla prima edizione della Borsa del turismo extralberghiero. La manifestazione, che si è aperta ieri in contemporanea alla Bit di Milano, mira a mettere in contatto agenzie e operatori del settore provenienti da diversi paesi. È la prima volta che questa iniziativa si svolge in Puglia e già c’è molta attesa per le opportunità che potrà offrire al territorio.

BRINDISI - La Borsa del turismo extralberghiero (Bte) ha fatto il suo debutto ufficiale ieri (10 febbraio 2026) alla Bit di Milano. Un momento importante per il turismo pugliese, che ha preceduto l'evento ufficiale che si terrà a Palazzo Nervegna, a Brindisi, dal 5 al 7 marzo.

