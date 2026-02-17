Garcia vuole rifarsi dopo la sconfitta contro Haney, ma prima deve superare Barrios. Sabato prossimo, il pugile si prepara per un match importante che potrebbe portarlo di nuovo vicino al titolo mondiale. La sfida si svolge in una città italiana, con molti tifosi che attendono con ansia il risultato.

Un incontro imminente mette al centro una corsa al titolo e la possibilità di una rivincita tra atleti di alto livello. Ryan Garcia affronta Mario Barrios in una sfida decisiva per la sua carriera, con l’obiettivo di dimostrare di essere nuovamente al vertice e di riaprire la porta a un confronto con Devin Haney, detentore della cintura nei pesi welter. La sfida contro Barrios è presentata come una tappa determinante per Garcia. Se la vittoria arriva, Garcia potrebbe interrompere la parabola negativa e mettere in cassaforte una posizione che gli dia accesso a un titolo in ambito welter, considerando che Haney detiene attualmente la cintura WBO dei 147 libbre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Garcia punta alla rivincita con Haney, ma prima deve battere Barrios

