La vendita di OnlyFans si avvicina alla conclusione con una valutazione stimata a 5,5 miliardi di dollari. Leonid Radvinsky sta negoziando la cessione del controllo della piattaforma per adulti britannica gestita da Tim Stokely. Le trattative sono avanzate verso Architect Capital, una società di investimento con sede a San Francisco interessata all’acquisto del 60% dell’azienda. L’operazione prevede un mix finanziario composto da 3,5 miliardi in equity e 2 miliardi in debito strutturato. Questa non è la prima occasione in cui si discute di una cessione: l’anno scorso Fenix International Ltd aveva avviato colloqui per una valutazione di circa 8 miliardi di dollari che non hanno portato a un accordo definitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OnlyFans in vendita: 5,5 miliardi e IPO nel 2028

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