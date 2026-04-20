Reumatologia | il rischio invisibile che colpisce 3,5 milioni di donne

In Italia, circa 3,5 milioni di donne vivono con patologie reumatologiche, condizioni croniche che influenzano vari aspetti della loro vita quotidiana. Queste patologie, spesso invisibili, rappresentano un problema che coinvolge diverse fasce della società, incidendo sulla formazione, sul lavoro e sulla vita familiare. La diffusione di queste malattie rende fondamentale una maggiore consapevolezza e attenzione da parte delle istituzioni e dei servizi sanitari.

Circa 3,5 milioni di donne in Italia convivono con patologie reumatologiche, una condizione cronica che incide profondamente sui percorsi di vita, dalla formazione accademica alla carriera professionale fino alla sfera familiare. In vista della Giornata nazionale della salute della donna, prevista per il 22 aprile, la Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha lanciato un appello per sottolineare l’importanza di diagnosi tempestive e percorsi terapeutici mirati, evidenziando come il genere rappresenti un fattore determinante nella manifestazione di queste malattie. Il divario biologico e la vulnerabilità femminile nelle malattie autoimmuni. L’incidenza delle malattie reumatologiche non è distribuita equamente tra i sessi, mostrando una marcata prevalenza nelle donne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reumatologia: il rischio invisibile che colpisce 3,5 milioni di donne Notizie correlate Chagas: il killer silenzioso che colpisce milioni di personeOggi, 14 aprile 2026, la comunità internazionale concentra l'attenzione sulla malattia di Chagas, una patologia infettiva causata dal protozoo... Attenzione ai virus nei cibi: il rischio invisibile che arriva dal mareUn virus che arriva dal mare fa temere per la salute degli occhi delle persone: attenzione ai gamberi. Contenuti di approfondimento Infiammazione Silente: Il Nemico Invisibile che Accorcia la VitaScopri l'infiammazione silente, il nemico invisibile che accorcia la vita. Proteggiti con uno stile di vita sano. microbiologiaitalia.it Malattie immunomediate e rischio tumorale: pubblicata la prima indagine italiana sul temaMalattie immunomediate e rischio tumorale: pubblicata la prima indagine italiana sul tema ... osservatoriomalattierare.it