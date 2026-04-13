Sabato 18 aprile alle 17, presso l’Unione Culturale Democratica di Bordighera in via al Mercato 8, si terrà la presentazione del romanzo intitolato I campi di patate fanno le onde. L’evento prevede la presenza dell’autore e l’intervento di alcuni relatori. La pubblicazione si concentra su temi legati alla memoria e alla resistenza, e rappresenta un’occasione per discutere di questioni storiche e culturali.

Sabato 18 aprile alle ore 17, l’Unione Culturale Democratica di Bordighera, situata in via al Mercato 8, ospiterà la presentazione dell’opera letteraria I campi di patate fanno le onde. L’incontro sarà condotto da Marino Magliani e porterà alla luce il lavoro della scrittrice Belli, con il supporto istituzionale della sezione Anpi di Bordighera-Vallecrosia. Tra memoria storica e identità delle valli ligure. Il racconto proposto da Belli scava nelle ferite aperte del periodo compreso tra il 1939 e il 1945, focalizzandosi sulla realtà di Ormea. Questa località, posta lungo il confine che separa la Liguria dal Piemonte, diventa lo scenario dove si intrecciano gli eventi legati al fascismo, all’occupazione e ai movimenti di resistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera: il romanzo che scava tra memoria e resistenza a Ormea

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