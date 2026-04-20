Nel programma televisivo Pulp, si è svolto un confronto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, caratterizzato da provocazioni e battute. La discussione ha toccato temi come migranti, sicurezza e sovranismo, con interventi diretti e senza filtri. La presenza di Fedez ha aggiunto un ulteriore elemento di discussione, mentre gli algoritmi hanno contribuito a determinare le domande e il ritmo dello scambio.

Il palco diPulp Podcast,il format YouTube diFedez e Mr Marra, torna a far parlare di sé. Dopo l’ospitata alla premierGiorgia Meloniin vista del referendum, arrivano adesso altri due personaggi politici: ad un unico tavolo idee e schieramenti opposti. Da una parte il leader di Futuro NazionaleRoberto Vannacci, eurodeputato di estrema destra; dall’altra l’ex premier e leader di Italia VivaMatteo Renzi, paladino del riformismo. Il generale esordisce con un’allerta a Meloni: “Ho tracciato delle linee rosse, da destra pura.“, la replica di Renzi arriva immediata e tagliente: “Generale, sei un doroteo. Anzi:un paraculo. Se vai da solo la destra perde“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi-Vannacci, da Fedez la sfida senza filtri su migranti, sicurezza e sovranismo

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