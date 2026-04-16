Scuola sfida di 10 minuti | gli studenti si sfogano senza filtri

Un insegnante di inglese al primo anno di insegnamento ha organizzato una lezione di dieci minuti dedicata alla scrittura libera, libertà che ha portato gli studenti a sfogarsi senza filtri. L’esperimento ha riscosso grande attenzione sui social media, diventando rapidamente virale. La scuola non ha commentato direttamente l’episodio, ma la diffusione ha attirato l'interesse di molti per il metodo adottato.

Dean Whitehead, un docente di inglese al primo anno di insegnamento alle superiori, ha trasformato una lezione scolastica in un caso virale con un esperimento di scrittura libera. Il ventitreenne ha concesso ai suoi studenti dieci minuti per scrivere testi su qualsiasi tema a loro caro, eliminando ogni vincolo grammaticale o ortografico in cambio di punteggi bonus basati sulla capacità di persuasione. La sfida dei dieci minuti e i temi scatenati in classe. L’idea è nata dalla necessità di superare la noia generata dai soliti argomenti proposti per i saggi. Whitehead ha predisposto un documento condiviso intitolato Argumentative Fun, allestendo contemporaneamente una telecamera per registrare l’attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, sfida di 10 minuti: gli studenti si sfogano senza filtri Notizie correlate “Dispersione implicita”, studenti (fino ad 1 su 10) che restano a scuola, ma senza imparare. Di cosa si tratta e quanto è ampio il problemaNon tutti gli studenti che restano a scuola acquisiscono le competenze fondamentali previste al termine del percorso di studi. "Chivu non è Allegri, Pio non è Lautaro": gli interisti si sfogano dopo il derbyDai complimenti dei milanisti a Estupinan alla preoccupazione di alcuni interisti: guarda i commenti dei tifosi dopo il derby. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dal 13 aprile al 9 maggio arrivano le Mobilitiadi 2026; L'Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all'8,2%. Valditara: Risultato storico, ora focus sugli stranieri; Ecco le ’Mobilitiadi’: Sfida di sostenibilità; Giochi della chimica per le scuole superiori, all’Ateneo la premiazione dei nove vincitori della fase regionale. Scuole aperte di pomeriggio: 10 adesioni a Cesena. Corsi e attività: già 200 domandeCesena, 16 gennaio 2026 – In rampa di lancio l’atteso esperimento delle scuole comunali aperte al pomeriggio, la novità del 2026, su cui l’amministrazione comunale fa molto affidamento. Assessora alla ... ilrestodelcarlino.it BAGHERIA: I genitori degli alunni della scuola “Giuseppe Bagnera” chiedono chiarezza, trasparenza e rispetto per i bambini “Domani mattina saremo davanti la scuola dalle ore 7.30 alle ore 9.30 per chiedere chiarezza”. Ad affermarlo il genitore Giovanni Mur facebook #Turchia: ancora una sparatoria in una scuola, un tredicenne causa nove morti e venti feriti, poi muore x.com