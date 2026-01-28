Mrs Pandolfire | Antonio Pandolfo nei panni di una donna in scena al teatro Apparte
Antonio Pandolfo si traveste da donna e porta in scena
Un padre per i propri figli è disposto a fare di tutto, anche fingersi una donna. Dal 21 febbraio al 7 marzo, Antonio Pandolfo porta in scena al teatro Apparte "Mrs Pandolfire", la rivisitazione di un personaggio reso noto da un film indimenticabile. Lo spettacolo vede alla regia Daniele Palumbo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
