A Torino, presso la Reggia di Venaria, si apre una mostra dedicata ai costumi indossati dalle più celebri attrici e attrici di cinema e teatro. L’esposizione presenta capi di abbigliamento che hanno segnato ruoli memorabili, offrendo uno sguardo approfondito sulle scelte sartoriali di figure iconiche. I visitatori possono ammirare da vicino gli abiti che hanno contribuito a rendere indimenticabili le interpretazioni sul grande e sul piccolo schermo.

Torino, 20 aprile 2026 – Alla Reggia di Venaria, lo splendido complesso monumentale alle porte di Torino tra i più visitati in Italia, è stata inaugurata il 17 aprile e resterà aperta fino al 6 settembre la grande mostra su straordinari abiti che hanno definito l’immagine delle regine nel cinema e nel teatro. La mostra è curata dal costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini, pluripremiato e profondo conoscitore del costume antico e collezionista di abiti d’epoca, con Clara Goria, storica dell’arte e conservatrice del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. La mostra “ Regine in scena. L’arte del costume italiano tra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regine di cinema e teatro, ecco i costumi che le hanno rese immortali

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