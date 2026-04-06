La Marcianise che vogliamo | le proposte rese note al Teatro della parrocchia

Nel teatro della parrocchia sono state presentate le proposte della campagna “Marcianise che vogliamo”. L’obiettivo è creare una piattaforma di iniziative a favore della collettività, rivolta alla società civile e alla crescita della città. Le idee condivise puntano a sviluppare un nuovo orizzonte urbano, in una comunità che si distingue per il suo ruolo nella provincia. La discussione si è concentrata sui progetti e sulle priorità per il futuro del territorio.

Come scoprire la “Marcianise che vogliamo”. Come costruire una piattaforma di bene comune a disposizione della società civile e della città per edificare un nuovo orizzonte cittadino con tante idee valide, in una comunità importante e prestigiosa della provincia. E’ l’idea lanciata da “Polity Design”, la scuola di classe dirigente di Caserta, una delle otto scuole di politica nazionali di ispirazione cattolica, accreditata dalla Conferenza episcopale italiana, che prova a mettersi in gioco per la cittadina casertana, in vista della prossima tornata elettorale. L'idea. Tutto è nato da un invito del parroco di San Giuliano, don Gianni Vella, che è anche il vicario generale della Diocesi di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it Omicidio Vassallo, rese note le motivazioni della Cassazione su Cagnazzo: "Mancanza di prove"Gli ermellini bocciano per la seconda volta il Riesame di Salerno e dispongono un terzo giudizio. L'Adriatic Tattoo & Sport Festival concede il bis a Senigallia: rese note le date della seconda edizioneSENIGALLIA – Arriva l’annuncio ufficiale: il mese di giugno spalancherà nuovamente le porte all’Adriatic Tattoo & Sport Festival, dopo il grande... Argomenti più discussi: Marcianise, sette idee per la città: Polity Design lancia la sfida del bene comune; Marcianise, sì a Velardi: intesa nel centrodestra; Teatro in Jazz 2026, il Kairos tour di Simona Molinari prende vita; Maddaloni, controlli in città: nove denunce. La Marcianise che vogliamo: le proposte rese note al Teatro della parrocchiaCome scoprire la Marcianise che vogliamo. Come costruire una piattaforma di bene comune a disposizione della società civile e della città per edificare un nuovo orizzonte cittadino con tante idee va ... casertanews.it #GMG ECCO "ASTEROIDE – UN MUSICAL PER CHI ODIA IL MUSICAL" Teatro della Tosse: un uomo entra in scena con uno zaino da esploratore in spalla. Lo stesso uomo inizia a spiegare, come fosse la didascalia di un museo, l’estinzione di massa dei din facebook