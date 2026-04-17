Reggiolo si trasferiscono all' estero e abbandonano il cane

A Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, un episodio ha attirato l’attenzione: una coppia ha lasciato il proprio appartamento e si è trasferita in Francia. Secondo quanto riferito, hanno abbandonato anche il loro cane prima di partire. La notizia è stata diffusa il 17 aprile 2026, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle condizioni dell’animale. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali.

Reggiolo (Reggio Emilia), 17 aprile 2026 – Sono partiti per la Francia lasciando per sempre l’appartamento occupato a Reggiolo. Ma insieme allo stabile hanno abbandonato anche il loro cane, di taglia medio grande, legato a una catena, sul pianerottolo della palazzina. E’ stato un altro residente a occuparsi del cane, fornendogli cibo e coccole, in attesa dell’intervento della curatrice dell’immobile, la quale ha poi segnalato la questione ai carabinieri della caserma del paese. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati un uomo di 32 anni e una donna di 28 anni per concorso in abbandono di animali. La coppia risulta aver lasciato l’abitazione reggiolese lo scorso dicembre, con il cane, un segugio a pelo corto, che per oltre due mesi è stato accudito dal vicino di casa, un uomo di 53 anni che ha dimostrato gran cuore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, si trasferiscono all'estero e abbandonano il cane Notizie correlate I nonni lasciano il Sud, in aumento gli over 75 che si trasferiscono al Centro-nordUn numero crescente di anziani, in particolare gli over 75, si trasferisce dal Sud Italia verso le regioni del Centro-nord. Aiuti ai giovani che si trasferiscono a Ferrara, al via il bando della Camera di CommercioLa Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha approvato in via definitiva il Bando per attrarre giovani talenti nelle province di Ferrara... Contenuti di approfondimento Si parla di: Pallacanestro Novellara - Pallacanestro Reggiolo 70 – 56. Reggiolo, si trasferiscono all'estero e abbandonano il caneReggiolo (Reggio Emilia), 17 aprile 2026 – Sono partiti per la Francia lasciando per sempre l’appartamento occupato a Reggiolo. Ma insieme allo stabile hanno abbandonato anche il loro cane, di taglia ... ilrestodelcarlino.it Si trasferiscono all’estero e abbandonano il cane legato alla catena sul pianerottoloReggiolo, la coppia è stata denunciata. Un vicino si è preso cura del quattrozampe, poi è intervenuto anche il canile ... bologna.repubblica.it