Si parte dall’odore di erba in auto e si scopre mezzo chilo di marijuana in una poltrona

Durante un normale controllo a Lecce, gli agenti hanno scoperto un chilo di marijuana nascosta in una poltrona. L’auto fermata si trasforma in un piccolo caso di droga sequestrata, dopo che gli agenti hanno sentito un odore di erba provenire dall’interno del veicolo. L’automobilista è stato fermato e le sostanze sono state sequestrate sul posto.

In carcere è finito un 40enne. Il controllo iniziato a Lecce, in via Monteroni. I carabinieri hanno fermato un'auto, trovando i primi grammi di sostanza. Il grosso era, però, a Leverano, dove risiede, ben nascosto nella stanza da letto LECCE – Quello che sembrava un normale controllo stradale si è trasformato, nella serata di lunedì 26 gennaio, in un ingente sequestro di sostanze stupefacenti. Tanto che, alla fine di controlli e perquisizioni, i carabinieri della Sezione radiomobile di Lecce hanno arrestato un operaio di 40 anni, Ebrima Sawo, di origine ivoriana e residente a Leverano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Marijuana

A San Cristoforo, a Catania, è stato sequestrato circa un chilo e mezzo di marijuana nascosta tra un'auto e le aree comuni di un condominio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lecce Marijuana

Argomenti discussi: L’acqua San Benedetto puzza: l’azienda conferma, ma l’AULS non fa i controlli e non ritira; Le Olimpiadi, il calcio e l’odore dei soldi; Højlund sente odore di Juve; Tradito dall'odore di marijuana: arrestato 37enne coltivatore di ganja.

In odore di eresiaLa storia della Chiesa e del cristianesimo è percorsa interamente dal fenomeno dell’eresia e dello sforzo da parte di chi possedeva il potere oppure si riteneva detentore della verità assoluta volto ... unionesarda.it

Dopo polemiche e smentite, arriva la conferma da parte dall'ambasciata americana a Roma: gli agenti dell'ICE - la famigerata agenzia federale per il controllo dell'immigrazione - saranno a Cortina per i Giochi Olimpici invernali. Come in precedenti eventi olim facebook

27/1/26. Il Viaggio della Memoria parte dall’Italia - Accordo con Trenitalia per agevolare gli studenti nei viaggi verso i luoghi della Rete Italiana della Memoria che raccontano la Shoah: sconti fino al 70% per le scuole di ogni ordine e grado che scelgono di visit x.com