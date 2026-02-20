Nel forziere del Pnrr Progetti per 67 milioni Asili sport verde mura La mappa dei cantieri
A Pisa si sta completando un nuovo progetto finanziato dal Pnrr, destinato a migliorare servizi e spazi pubblici. I lavori interni alla scuola della Qualquonia stanno per terminare, portando avanti un investimento di 67 milioni di euro. I cantieri coinvolgono asili nido, aree sportive, zone verdi e interventi sulle mura storiche. Questa operazione fa parte di una vasta mappa di interventi nel territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. La fine dei lavori si avvicina e si prepara a essere ufficializzata.
Con la conclusione dei lavori interni alla Qualquonia, Pisa si avvia a chiudere un altro cantiere legato al Pnrr. Ma a che punto sono gli altri progetti finanziati in città? Nel complesso il Comune di Pisa ha ottenuto circa 67 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e la gran parte degli interventi è ormai nella fase finale. Tra i lavori già conclusi figurano i nuovi asili nido al Cep (620mila euro) e Betti al Don Bosco (890mila euro), entrambi entrati in funzione a settembre, e la riqualificazione delle pavimentazioni tra piazza dei Cavalieri e via Santa Maria (1,5 milioni), completata nel 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
