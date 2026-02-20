Nel forziere del Pnrr Progetti per 67 milioni Asili sport verde mura La mappa dei cantieri

A Pisa si sta completando un nuovo progetto finanziato dal Pnrr, destinato a migliorare servizi e spazi pubblici. I lavori interni alla scuola della Qualquonia stanno per terminare, portando avanti un investimento di 67 milioni di euro. I cantieri coinvolgono asili nido, aree sportive, zone verdi e interventi sulle mura storiche. Questa operazione fa parte di una vasta mappa di interventi nel territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. La fine dei lavori si avvicina e si prepara a essere ufficializzata.