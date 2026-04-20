Dopo il successo internazionale interpretando il duca di Hastings in Bridgerton, l’attore britannico si trova ora ad affrontare una fase difficile della propria carriera cinematografica. La sua presenza sul grande schermo sembra aver subito un rallentamento, con pochi progetti annunciati e alcune difficoltà nel trovare nuovi ruoli di rilievo. La situazione riflette un momento di incertezza legato alla transizione tra il successo di una serie tv e le opportunità nel cinema.

La carriera cinematografica di Regé-Jean Page attraversa un momento di profonda instabilità dopo l’esplosione globale legata al ruolo del duca di Hastings in Bridgerton. L’attore, che all’età di 38 anni deve gestire una serie di progetti che non riescono a replicare il successo della prima stagione della celebre serie, si trova ora a dover ricostruire la propria immagine professionale tra commedie romantiche poco apprezzate e nuovi progetti produttivi. Dall’icona globale alla difficile gestione dei progetti successivi. Il percorso di Page è stato segnato da un picco di popolarità senza precedenti, alimentato anche da sequenze diventate virali sui social media, come quella dedicata al consumo di un gelato nella prima stagione di Bridgerton.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regé-Jean Page: dopo il mito di Bridgerton, la sfida del rilancio

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