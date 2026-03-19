Regé-Jean Page, attore londinese di 38 anni, noto per aver interpretato il Duca di Hastings nella prima stagione di Bridgerton, ha evitato di rispondere a una domanda sul suo possibile ritorno nella serie. La sua risposta ha scatenato reazioni tra i fan, che sono rimasti sorpresi dall’assenza di conferme o smentite ufficiali riguardo a un suo eventuale ritorno. Finora, l’attore non ha ripreso il ruolo nella serie dopo il suo addio.

Regé-Jean Page evita una domanda sul suo ritorno in Bridgerton e i fan vanno in delirio. Si sa, il 38enne attore londinese, reso celebre dal personaggio di Simon, il Duca di Hastings, nella prima stagione di Bridgerton, non è mai più tornato a rivestire i ducali panni nella serie. E ai fan sono mancati il Duca e sua moglie Daphne, interpretata da Phoebe Dynevor. In una recente intervista, colui che è stato incoronato perfino come “l’uomo più bello del mondo”, gli è stato chiesto se avrebbe mai pensato di tornare nel cast di Bridgerton. “Senti, non so se sei su internet, ma molte persone dicono che abbiamo bisogno di te di nuovo in Bridgerton”, è stata la domanda della corrispondente Leah Henry a Regé-Jean. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è una possibilità che tu possa mai tornare in Bridgerton?”: la risposta di Regé-Jean Page (“l’uomo più bello del mondo”) spiazza i fan

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