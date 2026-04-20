Lo scorso sabato 18 aprile, la marcia dei Sette Castelli Gazzolesi ha visto un'affluenza record di circa 2.837 partecipanti, che hanno invaso la Valluretta. L'evento si è svolto in modo regolare, attirando un numero di camminatori superiore rispetto alle edizioni precedenti. La partecipazione ha coinvolto persone di diverse età, rendendo l'occasione una delle più partecipate degli ultimi anni per questa manifestazione.

La partecipazione alla marcia dei Sette Castelli Gazzolesi ha raggiunto livelli senza precedenti lo scorso sabato 18 aprile, con ben 2.837 iscritti che hanno animato i sentieri della Valluretta. La manifestazione, curata dalla Polisportiva Sette Castelli, ha una concentrazione di persone tale da stabilire un nuovo primato per l’evento. Il punto di ritrovo è stato fissato nella piazza del Municipio di Gazzola, dove il gruppo si è riunito per affrontare i percorsi proposti. Il meteo ha giocato un ruolo decisivo, offrendo temperature ideali per la stagione e un sole che ha valorizzato la vegetazione rigogliosa dell’area collinare. Gli appassionati hanno avuto l’opportunità di attraversare anche l’ex Polveriera di Momeliano, un sito solitamente precluso al passaggio del pubblico, integrando così il valore paesaggistico del percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record a Gazzola: 2.837 camminatori invadono la Valluretta

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