Tra cultura sport e solidarietà | cosa fare in Valtrebbia e Valluretta

Il punto di ascolto nelle aree interne dell’Emilia Romagna ha registrato un aumento di richieste di supporto, principalmente per problemi di accesso ai servizi e diritti civili. La causa principale risulta essere la mancanza di informazioni chiare e di canali di comunicazione efficaci. Ogni secondo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12, i cittadini di Bobbio possono rivolgersi allo sportello in piazza Santa Chiara 1. Si tratta di un servizio che si ripete con costanza e attenzione alle esigenze locali.

Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e consumatori, gestito dalle associazioni dei consumatori. Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada. «Nei punti raccolta aderenti troverai i salvadanai solidali del progetto "Energia comune", realizzato grazie alla partecipazione di commercianti, associazioni e cittadini. I contributi raccolti serviranno a sostenere le iniziative di aiuto concreto per persone e famiglie di Gossolengo in difficoltà per gli aumenti sulle bollette delle spese energetiche. Tutto sarà gestito in modo trasparente, tramite conto dedicato e in collaborazione con le realtà locali che condividono i valori della solidarietà e del sostegno reciproco.