Rebus stazione marittima Rfi al lavoro per riaprirla | ecco le ipotesi sul tavolo

Le autorità hanno incaricato Rfi di ripristinare l’accesso alla stazione marittima, chiusa da tempo. Sono state avanzate diverse ipotesi per il suo riapertura, anche se ancora non c’è una decisione definitiva. La volontà di riattivarla è stata comunicata chiaramente e l’azienda sta lavorando per trovare una soluzione. La riapertura potrebbe avvenire nel prossimo futuro, ma i dettagli ancora non sono stati resi noti.

L’imput, o volontà politica che si voglia, è stato espresso forte e chiaro a Rfi: la stazione marittima deve essere riattivata. La Regione, il Comune e anche la stessa Autorità portuale, hanno dato l’ok all’operazione che rappresenterebbe un ulteriore tassello del nuovo disegno del porto. Anni fa la giunta guidata dall’ex sindaca Valeria Mancinelli aveva avallato lo stop ai treni nello scalo per motivi legati alla sicurezza ma anche, e soprattutto, per evitare "conflitti" col traffico dei tir diretto agli imbarchi. Ed è proprio su questo fronte che si gioca la riapertura dei binari che entrano nello scalo, uno dei pochi in Italia ad avere questa "fortuna".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rebus stazione marittima. Rfi al lavoro per riaprirla: ecco le ipotesi sul tavolo Notizie correlate Ancona, riattivazione della Stazione Marittima: convocato il tavolo tecnico per il 2 marzoL’obiettivo è definire il cronoprogramma per il ripristino di uno snodo considerato vitale non solo per il capoluogo, ma per l'intera rete regionale... Leggi anche: Meloni accoglie JD Vance: "Al lavoro su molti dossier": ecco tutti i temi sul tavolo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rebus stazione marittima. Rfi al lavoro per riaprirla: ecco le ipotesi sul tavolo. Rebus stazione marittima. Rfi al lavoro per riaprirla: ecco le ipotesi sul tavoloSi pensa alla totale chiusura del passaggio a livello che porta al Mandracchio. I tir utilizzerebbero il bypass per arrivare nel porto: strada e binari invertiti. ilrestodelcarlino.it Rebus stazione marittima, pressing Regione-Comune. «Rfi adesso accorci i tempi»ANCONA Non uno scontro, piuttosto un deciso ma cordiale scambio di vedute con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). E alla fine, al tavolo organizzato ieri in Regione sulla riapertura della stazione ... corriereadriatico.it