Ancona riattivazione della Stazione Marittima | convocato il tavolo tecnico per il 2 marzo

La riattivazione della Stazione Marittima di Ancona ha subito una svolta dopo il ritardo accumulato. La Regione Marche ha deciso di fissare un incontro il 2 marzo a Palazzo Leopardi, coinvolgendo Rete Ferroviaria Italiana, l’assessore regionale ai porti e l’Autorità di sistema portuale. L’obiettivo è definire le ultime pratiche per riaprire la struttura, che resterà chiusa da mesi. L’incontro serve a mettere a punto un piano rapido per riportare il traffico marittimo nella zona.

L'obiettivo è definire il cronoprogramma per il ripristino di uno snodo considerato vitale non solo per il capoluogo, ma per l'intera rete regionale ANCONA – Accelerazione sulla riattivazione della Stazione Marittima di Ancona. L'assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche ha convocato per il prossimo 2 marzo, a Palazzo Leopardi, il tavolo tecnico con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), assessore regionale al porto, Autorità di sistema portuale e Comune di Ancona. L'obiettivo è definire il cronoprogramma per il ripristino di uno snodo considerato vitale non solo per il capoluogo, ma per l'intera rete regionale.