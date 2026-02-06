Meloni accoglie JD Vance | Al lavoro su molti dossier | ecco tutti i temi sul tavolo

Questa mattina a Milano, sotto gli occhi dei Giochi olimpici, Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. L'incontro si è svolto in modo amichevole e senza formalismi, con entrambi i leader che hanno discusso di diversi temi aperti tra Italia e Stati Uniti. Meloni ha detto che sono al lavoro su molti dossier e che ci sono tante questioni da affrontare insieme. Nessuna dichiarazione ufficiale ha svelato i dettagli, ma si parla di collaborazione su economia, sicurezza e altri temi strategici.

Un incontro cordiale all'ombra dei Giochi olimpici di Milano Cortina. È quello avvenuto tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vice presidente Usa JD Vance: "Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche una occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti", ha detto la premier durante il meeting in prefettura a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni accoglie JD Vance: "Al lavoro su molti dossier": ecco tutti i temi sul tavolo Approfondimenti su Milano Cortina Meloni in Oman. Tutti i dossier sul tavolo Il viaggio di Meloni in Oman evidenzia l’importanza delle relazioni tra Italia e il sultanato. Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Giorgia Meloni and JD Vance Had a Hilarious Interaction Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano accoglie i potenti del mondo. Vance all'hockey (e oggi vede Meloni); Milano Cortina 2026, Rubio e Vance atterrati a Malpensa. Domani l'incontro con Meloni. Questa sera la cena di gala con Mattarella; Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance; Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar. Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hochey e l'incontro con Giorgia MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hochey e l'incontro con Giorgia Meloni ... tg24.sky.it Meloni to meet Vance in Milan on FridayUnited States Vice President JD Vance will meet Italian Premier Giorgia Meloni in Milan on Friday, according to the press pool following President Donald Trump's number two. (ANSA) ... ansa.it DIEGO FUSARO: Meloni accoglie Merz: governo sempre più pro Unione Europea __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci facebook Crans Montana. Meloni rimanda l’ambasciatore se la Svizzera accoglie i nostri investigatori (di G. Ucciero) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.