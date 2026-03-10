Il Real Madrid sta valutando le proprie scelte per il futuro e si concentra sulla posizione dell’allenatore in vista della prossima stagione. La panchina di Arbeloa, attuale tecnico, è al centro di discussioni tra i dirigenti. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti, uno spicca come preferito per guidare la squadra nel prossimo campionato.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Bierhoff ci crede: «Scudetto Milan possibile, nel derby ha dato un segnale! Modric come Boban, vi svelo il segreto della nostra rimonta del 1999» Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid, il club prepara il futuro: la panchina di Arbeloa è in discussione? C’è un nome caldo per la prossima stagione

Articoli correlati

Real Madrid, è lui l’obiettivo numero uno per la prossima stagione: nome che non ti aspetti nella lista dei Blancos! NovitàIl Real Madrid ha deciso: Nico Schlotterbeck è l’obiettivo prioritario per rinforzare la difesa nella prossima stagione.

Il Real Madrid esonera Xabi Alonso C’è Arbeloa fino a fine stagioneL’avventura dello spagnolo è durata 231 giorni, fatale la sconfitta nel Clasico di Supercoppa con il Barcellona.

Contenuti utili per approfondire Real Madrid

Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Razzismo, guai per il Real Madrid: la Uefa chiude parte del Bernabeu e multa il club; Il piano di Perez per un Real Madrid galattico anche nei conti: idea fondo; Real Madrid, tifoso fa il saluto nazista: multa da 15.000 euro al club e chiusura di 500 posti allo stadio.

Real Madrid-Mbappè, l'infortunio delle polemiche: il club lo vuole in campo, lui pensa ai Mondiali, la Francia tremaMbappè-Real Madrid, storie tese per l'infortunio al ginocchio: il club lo vuole in campo, lui pensa ai Mondiali ... sport.virgilio.it

Anche al Real Madrid i troppi infortuni diventano un caso: il club ha chiesto di rivedere i programmi di allenamentoReal Madrid, i troppi infortuni diventano un caso: la dirigenza ha chiesto di rivedere i programmi di allenamento ... ilnapolista.it

Capello: “In una situazione analoga a quella del Milan di oggi, io nel 2006-07 ho festeggiato la mia seconda Liga alla guida del Real Madrid battendo di millimetri - grazie agli scontri diretti favorevoli - e in volata il Barcellona di Ronaldinho e del giovane Lione x.com

Il calciatore Vinicius Tobias ha vissuto l’incubo di qualsiasi padre. L’ex giocatore del Real Madrid era così felice per la nascita di sua figlia Maite che si è subito tatuato il nome della bambina sul corpo. Ma qualche mese dopo, il brasiliano ha sottoposto la sua p - facebook.com facebook