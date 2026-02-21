Arbeloa ammette che il Real Madrid può giocare molto meglio dopo la sconfitta shock contro l’Osasuna

Alvaro Arbeloa afferma che il Real Madrid può migliorare dopo aver perso contro l’Osasuna, una sconfitta che ha rallentato la corsa al primo posto in Liga. La partita si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti, lasciando il team spagnolo con molte cose da rivedere. Arbeloa sottolinea che la squadra ha margini di miglioramento e deve concentrarsi per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione. La squadra si prepara ora alla prossima partita di campionato.

2026-02-21 22:59:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha ammesso che la sua squadra può “giocare molto meglio” dopo aver perso punti nella corsa al titolo LaLiga dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Osasuna sabato. Ante Budimir ha portato i padroni di casa in vantaggio con un rigore nel primo tempo all’Estadio El Sadar, prima che Vinícius Jr pareggiasse al 73?, due minuti dopo che Kylian Mbappe aveva visto un gol annullato per fuorigioco. L’attaccante Raul García ha poi segnato uno spettacolare gol vincente al 90?, confermato dopo un controllo del VAR, regalando all’Osasuna la prima vittoria casalinga contro i Los Blancos in 15 anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Real Madrid – Real Sociedad 4-1: la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigoriIl Real Madrid ha battuto la Real Sociedad con un punteggio di 4-1, e la vittoria è stata decisiva grazie ai due rigori segnati da Vinicius.

Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: Arbeloa non può sbagliareDomenica si gioca la partita tra Real Madrid e Rayo Vallecano, valevole per la ventiduesima giornata della Liga.

Real Madrid, Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé: come sta l’attaccante francese e quando potrà tornare in campoReal Madrid, Arbeloa ha svelato così le condizioni di Kylian Mbappé: come sta l’attaccante francese e quando tornerà in campo Il conto alla rovescia per le notti europee è iniziato e il Real Madrid si ... calcionews24.com

Come giocherà il Real di Arbeloa? L'ultimo che lo ha affrontato lancia un avvertimentoInizia l'era di Alvaro Arbeloa al Real Madrid. Ieri è stato presentato come nuovo allenatore dei blancos ed ora ci si chiede che forma prenderà la squadra che ha vinto 6 delle ultime 12 Champions ... tuttomercatoweb.com

Simulazione Rigore conquistato e realizzato Budimir dell'Osasuna Ma il Real Madrid protesta per il penalty #OsasunaRealMadrid #LaLiga #DAZN x.com