Reagiremo presto L' Iran minaccia gli Usa dopo il sequestro di una nave che ha forzato il blocco

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave da cargo iraniana nel Golfo dell'Oman, assumendone il controllo. In risposta, le autorità iraniane hanno annunciato che reagiranno a questa azione. La nave era stata intercettata durante un'operazione che ha forzato il blocco imposto dalle autorità statunitensi. La vicenda ha sollevato tensioni tra i due paesi, senza tuttavia ulteriori dettagli su eventuali sviluppi immediati.

Il cargo Touska fermato dalla Marina americana dopo aver tentato di forzare il blocco. L’Iran denuncia la violazione del cessate il fuoco mentre stentano i negoziati in Pakistan Gli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Le forze armate statunitensi stanno utilizzando imbarcazioni senza equipaggio per rimuovere le mine posizionate dall'Iran nello Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal, descrivendo l'operazione come un "sforzo silenzioso" volto a ridurre la capacità dell'Iran di controllare Hormuz e riaprirlo alla navigazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Reagiremo presto". L'Iran minaccia gli Usa dopo il sequestro di una nave che ha forzato il blocco Trump e l'Iran: minacce, calcoli e il rischio del caos - Re Start 30/01/2026 Notizie correlate Iran, reagiremo presto al blocco della nostra naveL'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa di una nave cargo che stava tentando di forzare il blocco nel Golfo dell'Oman. Una nave attraversa Hormuz dopo l'inizio del blocco Usa. Trump: "L'iran ha chiamato, vuole un accordo"Lo Stretto di Hormuz è diventato il palcoscenico di un tesissimo braccio di ferro geopolitico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran, reagiremo presto al blocco della nostra nave; Iran, reagiremo presto al blocco della nostra nave; L'Iran minaccia: Reagiremo presto al blocco della nostra nave; Iran, reagiremo presto al blocco della nostra nave. Guerra Iran, Teheran: «Reagiremo presto al blocco della nostra nave». Impiccate 2 persone per spionaggio per IsraeleSono state impiccate in Iran due persone condannate con l'accusa di essere coinvolte in una rete di spionaggio per conto di Israele e per collaborazione con il Mossad. E' quanto ha riportato l'agenzia ... leggo.it Reagiremo presto. L'Iran minaccia gli Usa dopo il sequestro di una nave che ha forzato il bloccoIl cargo Touska fermato dalla Marina americana dopo aver tentato di forzare il blocco. L’Iran denuncia la violazione del cessate il fuoco mentre stentano i negoziati in Pakistan ... ilgiornale.it Guerra Iran, Teheran: «Reagiremo presto al blocco della nostra nave» - facebook.com facebook