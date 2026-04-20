Iran reagiremo presto al blocco della nostra nave
L'Iran ha dichiarato che risponderà presto al sequestro di una nave cargo da parte degli Stati Uniti nel Golfo dell'Oman. La nave stava cercando di superare il blocco imposto dalla US Coast Guard. La situazione ha portato a tensioni tra i due Paesi, con Teheran che ha annunciato una reazione imminente. La vicenda si inserisce in un clima di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti nella regione.
L'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa di una nave cargo che stava tentando di forzare il blocco nel Golfo dell'Oman. "Le forze armate della Repubblica islamica d'Iran reagiranno presto e adotteranno le misure di ritorsione contro quest'atto di pirateria armate e contro i militari americani", scrive su Telegram il portavoce dello Stato maggiore di Teheran accusando gli Usa di aver "violato il cessate il fuoco".🔗 Leggi su Lanazione.it
Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”
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