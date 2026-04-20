Iran reagiremo presto al blocco della nostra nave

L'Iran ha dichiarato che risponderà presto al sequestro di una nave cargo da parte degli Stati Uniti nel Golfo dell'Oman. La nave stava cercando di superare il blocco imposto dalla US Coast Guard. La situazione ha portato a tensioni tra i due Paesi, con Teheran che ha annunciato una reazione imminente. La vicenda si inserisce in un clima di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti nella regione.