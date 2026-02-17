Re Carlo e William ai ferri corti Il principe del Galles ha chiesto al padre e alla regina Elisabetta di esiliare lo zio Andrea per Epstein | la rivelazione del Mirror
Re Carlo e William sono in lite dopo che il principe ha chiesto di allontanare lo zio Andrea, coinvolto nel caso Epstein. La richiesta nasce dalla preoccupazione di William per l’immagine della famiglia reale, secondo quanto riporta il Royal Editor Russel Myers nel suo libro. La discussione è avvenuta pochi giorni prima di un evento pubblico importante, alimentando le tensioni tra i due.
Il principe William e re Carlo hanno avuto un’accesa discussione. A rivelarlo è stato Russel Myers, Royal Editor del Mirror, nella sua nuova biografia “William and Catherine: The intimate inside story”. Il libro, che sarà pubblicato il prossimo 26 febbraio, ripercorre dettagli inediti sul rapporto tra il principe e la principessa del Galles. Ma non solo. Tra gli eventi finora rimasti segreti c’è anche un’accesa discussione avvenuta nel 2019 tra papà Carlo (all’epoca non ancora re) e il figlio William. Quest’ultimo chiese al padre di bandire il principe Andrea a seguito dell’intervista rilasciata a Bbc Newsnight in cui parlò della stretta relazione con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il principe William e Kate Middleton si sono espressi per la prima volta pubblicamente sullo scandalo Epstein files.
