Diavolo lampi del vero Nkunku a Bologna Il mercato? Mai pensato di lasciare il Milan

Durante la partita tra Bologna e Milan, Christopher Nkunku ha mostrato una buona prestazione, segnando anche un gol su rigore nel primo tempo. Il giocatore francese, al centro di molte voci di mercato, ha chiarito di non aver mai pensato di lasciare il club rossonero.

Ha ricevuto offerte da Fenerbahçe, Atlético Madrid e Roma, ma ha rifiutato tutto pur di restare in rossonero: Christopher Nkunku, attaccante del Milan, era chiamato ad una grande prestazione sul campo del Bologna, ieri sera, anche per iniziare a dimostrare le sue qualità con continuità. E al 'Dall'Ara' non ha fallito l'appello. Prima ha provato a mettere in porta Ruben Loftus-Cheek dopo pochi minuti di gioco. Quindi ha 'ispirato' il gol del centrocampista inglese, con il colpo di testa - sul filo del fuorigioco - ben neutralizzato da Federico Ravaglia sul quale si è avventato poi Adrien Rabiot per l'assist al numero 8. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

