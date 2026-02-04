Durante la partita tra Bologna e Milan, Christopher Nkunku ha mostrato una buona prestazione, segnando anche un gol su rigore nel primo tempo. Il giocatore francese, al centro di molte voci di mercato, ha chiarito di non aver mai pensato di lasciare il club rossonero.

Ha ricevuto offerte da Fenerbahçe, Atlético Madrid e Roma, ma ha rifiutato tutto pur di restare in rossonero: Christopher Nkunku, attaccante del Milan, era chiamato ad una grande prestazione sul campo del Bologna, ieri sera, anche per iniziare a dimostrare le sue qualità con continuità. E al 'Dall'Ara' non ha fallito l'appello. Prima ha provato a mettere in porta Ruben Loftus-Cheek dopo pochi minuti di gioco. Quindi ha 'ispirato' il gol del centrocampista inglese, con il colpo di testa - sul filo del fuorigioco - ben neutralizzato da Federico Ravaglia sul quale si è avventato poi Adrien Rabiot per l'assist al numero 8. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Diavolo, lampi del vero Nkunku a Bologna. Il mercato? “Mai pensato di lasciare il Milan”

Approfondimenti su Nkunku Milan

Christopher Nkunku ha fatto vedere di essere ancora molto motivato con il Milan.

Il mercato di gennaio potrebbe portare Nkunku al Milan, rappresentando un rinforzo importante per la rosa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MILAN BOLOGNA LIVE REACTION NKUNKU GUADAGNA UN RIGORE

VENERDÌ SERA SI ACCENDE IL BLUES! Un viaggio nelle canzoni intramontabili di ZUCCHERO Dalle vibrazioni soul di Diavolo in me alle emozioni di Senza una donna La TRIBUTO A ZUCCHERO, nasce nel 2009. Recens - facebook.com facebook