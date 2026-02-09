Piazza deserta a Ronconfreddo | Il triste declino del mercato

Questa domenica mattina a Roncofreddo la piazza principale si presenta vuota, senza bancarelle né clienti. Il mercato ambulante, un tempo punto di ritrovo fondamentale per la comunità, sta scomparendo lentamente. I commercianti sono rimasti a casa, e i cittadini sembrano aver perso interesse. La piazza, solitamente piena di colori e voci, ora appare triste e silenziosa, segno di un declino che preoccupa molti.

"Roncofreddo continua a perdere uno dei suoi momenti più importanti di vita comunitaria: il mercato ambulante della domenica mattina in piazza, deserto". A denunciarlo ancora una volta è Simona Amadori, consigliera comunale di minoranza, che punta il dito contro l'inerzia dell'amministrazione comunale e dice che fino a qualche anno fa il mercato domenicale era un appuntamento fisso: dieci, dodici banchi, la piazza piena di persone, famiglie che scendevano per fare la spesa, prendere un caffè al bar, scambiarsi due parole. Un luogo vivo, un punto di incontro. Oggi, invece, il vuoto. Un vuoto che non è casuale, ma frutto di scelte precise,o meglio, di non-scelte.

