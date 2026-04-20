Ravezzani esalta la Juve | Nel primo tempo è sembrata una grande squadra europea e se arriva quel colpo… L’analisi

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noto giornalista ha commentato la prestazione della Juventus in una recente partita, sottolineando come nel primo tempo la squadra abbia mostrato caratteristiche di una formazione europea di alto livello. Durante l’analisi, ha menzionato la possibilità di un risultato ancora migliore qualora fosse arrivato un determinato colpo. Insieme a questa valutazione, sono stati discussi i contributi di diversi protagonisti in campo durante l’incontro.

di Luca Fioretti Ravezzani esalta la Juve: il noto giornalista argomenta così la prestazione della formazione di Spalletti e analizza i vari protagonisti della partita. Juve Bologna  ha lasciato  grandissime impressioni: il successo ottenuto nei complessi  novanta  minuti giocati ieri certifica la crescita del gruppo  bianconero. Attraverso il proprio profilo su  X, il giornalista  Fabio Ravezzani  ha espresso un giudizio  estremamente chiaro  e  fortemente analitico. Il suo pensiero tocca vari aspetti: « La Juve nel primo tempo sembra una grande squadra europea. Se arriverà un grande centravanti la struttura c’è. Conceicao e Boga devastanti sulle fasce.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Ravezzani esalta la Juve: «Nel primo tempo è sembrata una grande squadra europea, e se arriva quel colpo…». L’analisi

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