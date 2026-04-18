Il dirigente di una delle due squadre ha commentato positivamente le prospettive future di entrambe le società, sottolineando che le squadre hanno davanti un percorso promettente. La dichiarazione si è concentrata sull’ottimismo riguardo ai progetti e alle strategie in corso, senza entrare nel dettaglio delle singole iniziative. La discussione ha riguardato le possibilità di crescita e sviluppo delle squadre nei prossimi anni, evidenziando un atteggiamento fiducioso verso il cammino da intraprendere.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum» Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris. Il punto Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets. Le ultime sui bianconeri Cherubini mette nel mirino un ex Juventus: lo vuole portare al Parma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta esalta l’obiettivo di Inter e Juve: «Ha davanti a sé un grande futuro»

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L'assist era facile facile: sul palco insieme a #Marotta, a cui viene chiesto di #Chivu (esaltatissimo dal suo presidente), #Scaroni doveva semplicemente dire: "#Allegri è il nostro, grande, allenatore e siamo contenti. Ha un contratto lungo e fino a prova contraria - facebook.com facebook

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