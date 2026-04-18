Marotta esalta l’obiettivo di Inter e Juve | Ha davanti a sé un grande futuro
Il dirigente di una delle due squadre ha commentato positivamente le prospettive future di entrambe le società, sottolineando che le squadre hanno davanti un percorso promettente. La dichiarazione si è concentrata sull’ottimismo riguardo ai progetti e alle strategie in corso, senza entrare nel dettaglio delle singole iniziative. La discussione ha riguardato le possibilità di crescita e sviluppo delle squadre nei prossimi anni, evidenziando un atteggiamento fiducioso verso il cammino da intraprendere.
Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum» Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris. Il punto Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets. Le ultime sui bianconeri Cherubini mette nel mirino un ex Juventus: lo vuole portare al Parma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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L'assist era facile facile: sul palco insieme a #Marotta, a cui viene chiesto di #Chivu (esaltatissimo dal suo presidente), #Scaroni doveva semplicemente dire: "#Allegri è il nostro, grande, allenatore e siamo contenti. Ha un contratto lungo e fino a prova contraria - facebook.com facebook
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