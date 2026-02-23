Pro Sport Ravanusa ancora protagonista La Greca guida il movimento paralimpico nazionale
La Pro Sport Ravanusa ha ottenuto nuovi riconoscimenti grazie ai risultati degli atleti durante la stagione 2026, sotto la guida di Giancarlo La Greca, che mantiene il ruolo di responsabile tecnico del settore paralimpico nazionale. La squadra ha conquistato medaglie importanti in diverse competizioni, dimostrando la crescita del movimento paralimpico locale. La presenza di atleti di Ravanusa continua a rafforzare la reputazione del settore a livello nazionale. La stagione si apre con grandi aspettative per il futuro.
Ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona, Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna hanno conquistato sei medaglie complessive: quattro ori e due argenti. Vaccaro ha vinto tre titoli italiani nel lancio del peso, del disco e del giavellotto, oltre al titolo assoluto nella classifica cumulativa del giavellotto. Averna ha ottenuto due argenti negli 800 e 200 metri e l’oro nei 1500 metri. Risultati che confermano la solidità del progetto sportivo e inclusivo costruito da La Greca con la Pro Sport Ravanusa, una realtà che negli anni è diventata punto di riferimento per decine di giovani con disabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti discussi: Atletica paralimpica, Vaccaro e Averna di Ravanusa vincono i Campionati Italiani; Travolto il Megara, l’Akragas sente il profumo della vetta.
