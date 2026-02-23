Pro Sport Ravanusa ancora protagonista La Greca guida il movimento paralimpico nazionale

Ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona, Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna hanno conquistato sei medaglie complessive: quattro ori e due argenti. Vaccaro ha vinto tre titoli italiani nel lancio del peso, del disco e del giavellotto, oltre al titolo assoluto nella classifica cumulativa del giavellotto. Averna ha ottenuto due argenti negli 800 e 200 metri e l’oro nei 1500 metri. Risultati che confermano la solidità del progetto sportivo e inclusivo costruito da La Greca con la Pro Sport Ravanusa, una realtà che negli anni è diventata punto di riferimento per decine di giovani con disabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Calcio balilla paralimpico, La Greca alla guida tecnica nazionaleGiancarlo La Greca è stato nominato responsabile tecnico della nazionale italiana di calcio balilla paralimpico per il settore Dir (Disabilità intellettiva relazionale).

Atleti da tutta la Sicilia a Ravanusa, lo sport paralimpico apre la nuova stagioneSabato 10 gennaio, Ravanusa ospiterà i campionati regionali di tennistavolo, segnando l'inizio della nuova stagione dello sport paralimpico in Sicilia.

