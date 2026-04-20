Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Paternò con l'accusa di aver aggredito due donne durante un episodio di rapina. L'operazione è stata condotta dai carabinieri, che hanno avviato un'indagine immediata. Il giudice ha emesso un provvedimento di custodia cautelare a seguito delle verifiche investigative. La vicenda si inserisce in un quadro di attività contro la criminalità nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine dei carabinieri e provvedimento del gip. A conclusione di un’attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Paternò, la Procura di Catania ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonino Corallo, 46 anni, residente a Paternò. L’uomo è accusato di due rapine avvenute il 7 e il 9 settembre, entrambe ai danni di donne nel territorio etneo. Le aggressioni alle vittime. Il primo episodio ha visto come vittima una donna che teneva in braccio la figlia di appena due anni: secondo quanto ricostruito, sarebbe stata spinta violentemente a terra, mentre il malvivente le strappava una collana.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapine a Paternò: arrestato 46enne accusato di aver aggredito due donne

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