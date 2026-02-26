Rapine a mano armata i video delle telecamere di sicurezza

Due giovani, entrambi residenti nella provincia di Ravenna, sono stati coinvolti in episodi di rapina a mano armata. Le forze dell'ordine hanno raccolto immagini dalle telecamere di sicurezza che mostrano i momenti delle azioni. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando tutti gli elementi per chiarire i fatti e identificare eventuali complici.

Il 27enne e il 24enne residenti entrambi in provincia di Ravenna sono stati arrestati dai carabinieri . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapine a mano armata, i video delle telecamere di sicurezza Fermo, i video delle terribili rapine a mano armata con cani da combattimento e machete: quattro arrestiDue rapine a mano armata, in rapida successione, con machete e cani da combattimento al seguito: arrestati a Fermo quattro ragazzi di origini... Specializzata in rapine a mano armata, arrestata latitanteLa donna è finita in manette a causa di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Trieste in quanto, tra il 2023 e il 2024 proprio nel... Chiari, rapina armata in gioielleria: bottino da almeno 100mila euro Temi più discussi: Due banditi fanno irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmacia; A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; Rapine a mano armata in posta e in gioielleria con bottino da 100mila euro: due arresti a Roma (VIDEO); Rapina a mano armata in una stazione di servizio nel salernitano, sottratti 3.000 euro: indagini in corso. Rapine a mano armata tra sala scommesse e farmacia: due arresti nel RavennateNel pomeriggio del 25 febbraio i militari del Carabinieri – Nucleo Investigativo, con il supporto dei Nuclei Operativi di Ravenna e Cervia Milano Marittima e della Stazione di Alfonsine – hanno esegui ... ravennawebtv.it Ravenna, rapina a mano armata in sala scommesse e in farmacia: due arresti VIDEONel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati da quelli dei Nuclei Operativi di Ravenna e Cervia ... corriereromagna.it Ravenna. Colpi a mano armata nel Ravennate: arrestati due uomini per le rapine a sala scommesse e farmacia - facebook.com facebook