Casoria l'addetto al parcheggio sventa il furto di uno scooter davanti al supermercato | il video

A Casoria, un addetto al parcheggio ha impedito il furto di uno scooter davanti a un supermercato. Le telecamere esterne hanno registrato l'episodio, e il video è stato successivamente condiviso sui social media.

Il video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social. Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha ringraziato pubblicamente il ragazzo che ha sventato il furto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate San Vincenzo, la Municipale sventa il furto di uno scooter: il mezzo riconsegnato al proprietarioProvvidenziale intervento degli agenti della polizia locale di San Vincenzo che, lunedì 16 febbraio, hanno sventato un tentativo di furto di uno... Casoria, dipendente eroe sventa furto di scooter: ferito durante la colluttazioneTentato furto in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Dodeca, in via Padula a Casoria, nei pressi della circumvallazione esterna.